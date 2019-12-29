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مجموعة الأهلي تتعقد بعد الفوز على بلاتينيوم.. والنجم الساحلي يواجه مصيرا صعبا

08:04 ص | الأحد 29 ديسمبر 2019
كتب: محمد خيري
مجموعة الأهلي تتعقد بعد الفوز على بلاتينيوم.. والنجم الساحلي يواجه مصيرا صعبا

فريق الأهلي

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حقق فريق الأهلي، الفوز على فريق بلاتينيوم ستارز، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي نجح في حصد النقطة السادسة، ولكنه استمر في المركز الثالث، فيما يتصدر الهلال السوداني برصيد 6 نقاط، ويأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما تزيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بدون رصيد من النقاط.

الأهلي سيواجه بلاتينيوم ستارز، المباراة المقبلة خارج الديار، وفي حال الفوز يرفع رصيده إلى 9 نقاط، ثم يواجه النجم الساحلي التونسي في القاهرة، وفي حال الفوز يصل للنقطة 12، ويضمن التأهل بشكل رسمي، ويصبح مواجهته أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

فيما سيواجه النجم الساحلي مصيرا صعبا حيث يخرج في الجولتين المقبلتين خارج ملعبه، حيث يواجه الهلال بالسودان، في مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالندية بين الفريقين، كونهما يتنافسان على التأهل لدور الثمانية، وفي حال التعادل يصب ذلك في صالح الأهلي، بينما في حال فوز الهلال سوف يعقد موقف الفريق التونسي، الذي يجعل مواجهته أمام الأهلي في القاهرة "حياة أو موت"، لأنه في حال خسارته من الأهلي يضمن توديع البطولة.

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