تغيير اضطراري وإنذار أحمد منصور.. ملخص شوط سلبي بين المصري وبيراميدز

انتهى الشوط الأول من مباراة بيراميدز والمصري بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة المقامة بينهما على ملعب الإسكندرية، بالجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

المباراة شهدت ضغط من البداية من قبل فريق المصري البورسعيدي عن طريق أوستن أموتو أخطر لاعبي الفريق البورسعيدي خلال الآونة الأخيرة.

وشهدت الدقيقة 25 أول بطاقة صفراء في المباراة من نصيب أحمد أيمن منصور بعد تدخل عنيف مع أوستين أموتو مهاجم المصري، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة بالبطولة الأفريقية.

وفي الدقيقة 34 جاءت أخطر فرصة في المباراة بعد عرضية خطيرة من إسلام عيسى لاعب بيراميدز لينجح أحمد مسعود في إنقاذ مرمى فريقه ببراعة.

الدقيقة 37 شهدت ركلة حرة لصالح فريق بيراميدز في منتصف الملعب بعد إعاقة من عمر كمال عبد الواحد لمحاولة مرور إسلام عيسى.

الدقية 38 شهدت إيقاف المباراة من أجل علاج أحمد توفيق بعد تدخل عنيف من عمر كمال.

الدقيقة 42 شهدت عرضية خطيرة من التونسي لعيوني من الجهة اليمنى ولكن مرت من أمام الجميع.

ويدخل بيراميدز اللقاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على إينوجو رينجرز، ونواذيبو الموريتاني، فيما يحل المصري البورسعيدي ثانياً بست نقاط أيضاً، ولكن فارق الأهداف لصالح بيراميدز، بينما يقبع رينجرز النيجيري ونواذيبو الموريتاني في المركز الثالث والرابع بدون نقاط.