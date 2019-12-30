الزمالك يفتح خزائنه لترضية اللاعبين

سادت حالة من الارتياح داخل نادى الزمالك عقب التعادل مع زيسكو الزامبى أمس الأول فى الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، بهدف لكل فريق، على ملعب الأخير والاقتراب نحو التأهل للدور المقبل من المجموعة. وقام رئيس النادى بالتواصل مع هانى زادة، رئيس البعثة وعضو مجلس الإدارة، والجهاز الفنى، لتهنئتهم والإشادة بالأداء والروح الكبيرة التى ظهر بها اللاعبون، ونقل له تجهيز كل مستحقات جميع اللاعبين وصرفها لهم فور العودة، وتخصيص مكافأة فورية لكل عناصر الفريق حال استمرار المستوى الجيد خلال مباريات الدورى المقبلة.

ووعد رئيس النادى اللاعبين بالسفر إلى أنجولا بطائرة خاصة لمواجهة أول أغسطس فى الجولة الأخيرة من دورى الأبطال لتجنب الأزمة التى حدثت خلال السفريتين الماضيتين إلى الكونغو لمواجهة مازيمبى وزامبيا للعب أمام زيسكو، مطالباً بالاستمرار على نفس المستوى، وتحقيق الفوز فى المواجهتين المقبلتين أمام زيسكو ومازيمبى، للتأهل بشكل رسمى دون النظر إلى نتيجة المباراة الأخيرة.

رئيس النادى يعد بسفر الفريق بطائرة خاصة إلى أنجولا.. بدء الاستعداد لمواجهة أسوان.. و«كارتيرون» لعناصر الفريق: مستواكم يؤهلكم للفوز بكل المباريات

على صعيد آخر، حرص الفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للفريق، على الاجتماع بلاعبيه أمس، وأكد لهم أنه يثق فى قدراتهم كلاعبين على أعلى مستوى، وأنهم قادرون على حسم أى مباراة لصالحهم، وأنه من الضرورى مصالحة الجماهير التى تقف وراء الفريق دائماً من أجل الانتصارات. ومنح المدير الفنى اللاعبين راحة من المران أمس نظراً للعودة من زامبيا، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً على ملعب النادى بميت عقبة، استعداداً لمواجهة أسوان المقرر لها يوم الخميس المقبل فى الجولة الحادية عشرة للدورى العام على استاد القاهرة.

فى سياق مختلف، جدد مجلس إدارة النادى رفضه التفريط فى خدمات عمر السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لنادى الاتحاد السكندرى، حيث أرسل الأخير فاكساً رسمياً يطلب التعاقد مع المهاجم حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة، ورفض كارتيرون وجهازه التفريط فى اللاعب نظراً للأزمة التى يعانى منها الفريق فى مركز الهجوم، خاصة بعد رحيل المغربى خالد بوطيب. على صعيد آخر، يعقد إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة، وأمير مرتضى، المشرف العام على الفريق، جلسة مع كارتيرون من أجل حسم الراحلين عن الفريق والمقعد المتبقى، حيث اقترب محمد عنتر من الرحيل بشكل رسمى، ولم يحدد الفريق الأبيض وجهته، مع بحث دخول اللاعب فى صفقة تبادلية مع سموحة من أجل الحصول على خدمات المهاجم حسام حسن الذى ما زال المجلس يتمسك بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وحال النجاح فى ذلك سيتم قيده فى القائمتين المحلية والأفريقية على حساب الكونغولى كاسونجو.