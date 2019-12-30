أزمة جديدة.. محمد عواد يجدد طلبه بالمشاركة أساسيا مع الزمالك

جدد محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلبه من الجهاز الفني بمنحه فرصة المشاركة في المباريات، وكان عواد، قد طلب من قبل المشاركة، رافضا الاستمرار على دكة الاحتياطي، ومشاركة محمد أبو جبل، بدلا منه.

وكشف مصدر داخل الفريق عن أن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، هو من أصر على إحالة عواد، لدكة الاحتياطي، بسبب تراجع مستواه في أكثر من مباراة.

ويتواجد محمد عواد، على دكة البدلاء منذ مواجهة طلائع الجيش التي خسرها الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدوري المصري الممتاز.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة أسوان، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر ببطولة الدوري.

ويحتل فريق نادي الزمالك المركز السادس برصيد 15 نقطة، حققها من 4 انتصارات و3 تعادلات، بينما خسر في لقائين، ويحاول الزمالك حصد نقاط لقاء أسوان من أجل الدخول في المربع الذهبي من جديد، بعد النتائج المخيبة في آخر لقائين بالتعادل سلبيًا أمام سموحة والإنتاج الحربي في الجولتين التاسعة والعاشرة.