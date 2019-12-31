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خاص.. كهربا: أنا جاهز لبدء مشوار الدوري مع الأهلي

04:32 م | الثلاثاء 31 ديسمبر 2019
كتب: أحمد خالد
خاص.. كهربا: أنا جاهز لبدء مشوار الدوري مع الأهلي

كهربا

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أكد محمود عبدالمنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه جاهز للمشاركة في مباريات النادي، فور قيده في قائمة الفريق، حيث من المقرر فتح باب القيد بداية من غدًا الأول من يناير.

وأوضح كهربا للمقربين منه أن قرار مشاركته في مباريات الأهلي يرجع إلى الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري رينيه فايلر، مؤكدا أنه يخوض التدريبات بشكل قوي من أجل المنافسة على مقعد أساسي في تشكيل الفريق الأحمر. 

وأشار إلى أنه خاض برنامجًا تأهيليًا بعد توقيعه للقلعة الحمراء، وشارك في التدريبات الجماعية للفريق منذ أسبوع من أجل الاستعداد للمشاركة في المباريات.

ووقع كهربا للنادي الأهلي، على عقد يمتد لمدة 4 سنوات ونصف في صفقة انتقال حر قادمًا من نادي أفيس البرتغالي في رحلة احتراف لم تتجاوز الـ6 شهور.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الأربعاء، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

3 شروط تفصل كهربا عن القيد في قائمة الأهلي

على جانب آخر، كشف مصدر داخل اتحاد الكرة لـ"الوطن سبورت"، أنه وضع 3 شروط من أجل قيد كهربا في قائمة الأهلي، وهي سداد الأهلي لثمانية ملايين جنيه قيمة الديون المتأخرة على النادي للجبلاية، مع ضرورة وصول البطاقة الدولية المؤقتة التي لعب بها اللاعب مؤخرا بصفوف أفيش البرتغالي، بعد رحيله عن الزمالك.

وتمثل الشرط الثالث لاتحاد الكرة بإرسال إدارة النادي الأهلي، خطابا رسميا تطلب فيه قيد كهربا، بقائمة الفريق.

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