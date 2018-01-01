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صلاح يستغل غيابه عن ليفربول بلعب "البلاي ستيشن"

أمس PM 11:04
كتب: أحمد موسى
صلاح يستغل غيابه عن ليفربول بلعب "البلاي ستيشن"

صلاح

استغل محمد صلاح لاعب ليفربول غيابه عن الفريق أما بيرنلي في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من منافسات البريميرليج بسبب معاناته من الإصابة بلعب البلاي ستيشن.

ونشر صلاح صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يمارس البلاي ستشين بعد غيابه عن مباراة بيرنلي.

وتعرض صلاح للإصابة في قدمه خلال مباراة ليستر سيتي الماضية والتي سجل خلالها المصري هدفي الريدز، ولا زال فرص مشاركة صلاح في لقاء ديربي الميرساسيد الجمعة المقبل غير واضحة.

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