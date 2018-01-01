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صحف أوروجواي تناشد «تاباريز» بإيجاد حل لإيقاف «صلاح»

اليوم PM 01:15
كتب: أحمد أبوالليل
صحف أوروجواي تناشد «تاباريز» بإيجاد حل لإيقاف «صلاح»

صلاح

تحدثت الصحف الأوروجويانية عن خطورة المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وضرورة إيجاد حل لإيقافه، قبل مواجهة منتخبها نظيره منتخب مصر، في افتتاح لقاءات الفريقين بمونديال كأس العالم 2018 بروسيا.

وحذرت صحيفة "أوفوكيشان" الأوروجويانية، أوسكار تابريز، المدير الفني للسيلستي، من خطورة صلاح قبل موقعة المنتخبين بالجولة الأولى من المجموعة الأولي لكأس العالم 2018 بروسيا المقرر لها 15 يونيو المقبل.

وأضافت الصحيفة أنه يجب على تاباريز مضاعفة جهوده لدراسة تحركات صلاح، لاسيما بعد تألقه في الوقت الحالي مع ليفربول، واحتلاله للمركز الثاني في صدارة هدافي البريميرليج.

وتابعت الصحيفة أن صلاح نجح في تسجيل 5 أهداف خلال تصفيات كأس العالم ليعود بمنتخب بلاده  للمشاركة في المونديال بعد غياب دام لمدة 28 سنة ويعد أخطر اللاعبين في  مصر.

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