أسطورة إنجلترا يصف صلاح بالخارق.. ويتوقع كسر رقمه التاريخي بـ «البريميرليج»

تغزل أسطورة المنتخب الإنجليزي ونجم المنتخب الإنجليزي السابق آلان شيرر في نجم المنتخب المصري وهداف ليفربول محمد صلاح بعد المستوى المذهل الذي يقدمه اللاعب المصري مع فريق ليفربول.

وأكد شيرر في تصريحات صحفية لموقع "سبورت 360" قائلاً : "هو لاعب مذهل، ويستغل كل فرصة ممكنة تتاح له، لقد أظهر مستوى خارق حتى الان، في كل مرة يخرج فيها من الملعب بعد أي لقاء يخوضه، يمتلكه شعور كبير من قدرته في التسجيل في اللقاء الذي يليه، وأنا أعلم هذا الشعور جيداً".

وواصل "إذ استطاع صلاح أن يحافظ على هذا المستوى الرائع الذي ظهر عليه حتى الان فأنا على تمام الثقة واليقين من قدرته على كسر رقمي القياسي في البريميرليج، وتسجيل أكثر 34 هدفاً هذا الموسم".

الجدير بالذكر أن آلان شيرر، وأندي كول هما صاحبي الرقم التاريخي بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في البريميرليج خلال موسم واحد وفي رصيدهما 34 هدفاً في موسم واحد.