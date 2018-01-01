بالصور| «صلاح» يستعد لمواجهة اليونان على طريقته الخاصة

واصل النجم المصري محمد صلاح نجم وهداف فريق ليفربول القيام بعدة استعدادات خاصة لمباراة المنتخب المصري الودية الدولية المقبلة أمام اليونان، والمقرر اقامتها الثلاثاء المقبل، وذلك خلال معسكر الفراعنة الحالي بمدينة زيورخ السويسرية.

ونشر النجم المصري صاحب الـ25 عاماً عدة صورة له أثناء خضوعه لجلسة تدليك تحت أشراف حسنين حمزة مدلك المنتخب المصري استعداداً لمواجهة اليونان في ثاني وديات كتيبة الساجدين بمعسكر مارس الحالي.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري قد خسر مباراته الودية الدولية الأولى في شهر مارس أمام نظيره البرتغالي بنتيجة 2-1.