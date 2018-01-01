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تشكيل اليونان المتوقع أمام مصر

أمس PM 11:28
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
تشكيل اليونان المتوقع أمام مصر

اليونان

يخوض المنتخب المصري بقيادة مديره الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري ثاني تجاربه الودية الدولية يوم الثلاثاء المقبل استعداداً لمونديال روسيا المقبل، والمقرر اقامته بـ روسيا في يونيو من العام الجاري.

وكان المنتخب المصري قد خسر في أول ودياته بنتيجة 2-1 أمام المنتخب البرتغالي.

ويلعب الفريق اليوناني معظم مبارياته بطريقة اللعب 1-3-2-4، وفيما يتعلق بالتشكيل المتوقع للمنتخب اليوناني أمام نظيره المصري فهو كالتالي :

حراسة المرمى :

أوريستيس كارنيزيس (حارس واتفورد الإنجليزي)

 

خط الدفاع :

فاسيليوس توروسيديس (بولونيا الإيطالي)، سوكراتيس (بوروسيا دورتموند الألماني)، كونستانتينوس مانولاس (روما الإيطالي)، باناجيوتيس ريتسوس (باير ليفركوزن الألماني).

 

خط الوسط:

 أندرياس ساماريس (بنفيكا البرتغالي)، باناجيوتيس تاختسيديس (أوليمبياكوس اليوناني)، كونستانتينوس فورتونيس (أوليمبياكوس اليوناني).

 

خط الهجوم :

أناستاسيوس باكاسيتاس (أيك أثينا اليوناني)، أناستاسيوس دونيس (شتوتجارت الألماني)، كونستانتينوس ميتروجلو (مارسيليا الفرنسي).

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