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ديربي «ميرسيسايد»| «ماني» أساسيا.. و«صلاح» خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

منذ 37 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
ديربي «ميرسيسايد»| «ماني» أساسيا.. و«صلاح» خارج قائمة ليفربول أمام إيفرتون

ليفربول

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، التشكيل الرسمي لفريقه في مباراة إيفرتون، في قمة "ميرسيسايد"، في إطار الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".

ويغيب المصري محمد صلاح عن هذه المباراة، بعد استبعاده من قائمة اللقاء، بسبب إصابته التي تعرض لها في مواجهة مانشستر سيتي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج.

وجاءت تشكيلة ليفربول كالتالي:

كاريوس، كلاين، لوفرين، فان دايك، كلافان، ميلنر، هندرسون، فينالدوم، ماني، إنجز، وسولانكي.

البدلاء: مينيوليه، ألكسندر أرنولد، جونز، تشامبرلين، مورينو، فيرمينيو، وماسترسون.

 

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