الموعد والقنوات الناقلة لقرعة نصف نهائي أبطال أوروبا وطريقة السحب

تقام، اليوم، قرعة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون بسويسرا.

وتأهلت 4 فرق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، هي ليفربول، الذي يلعب له المصري محمد صلاح، والذي تخطى مانشستر سيتي، وروما الذي أقصى برشلونة، وبايرن ميونيخ الذي أخرج إشبيلية، وريال مدريد، الذي تأهل على حساب يوفنتوس.

ومن المقرر أن تكون مباراتي ذهاب دور الـ4 يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أبريل، أما لقائي الإياب سيكونان يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 مايو.

وسيتم بث قرعة نصف نهائي الشامبيونزليج عبر قنوات بي إن سبورت باعتبارها المالك لهذه البطولة، كما سيتم بث القرعة عبر موقع الاتحاد الأوروبي.

ويتم سحب الكرات المتواجد بداخلها أسماء الفرق، والفريق الذي يظهر اسمه في الكرة الأولى تكون مباراة الذهاب على أرضه، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الفريق الذي يظهر في الكرة التالية، وهكذا، كما لا توجد قواعد مقيدة للقرعة ويمكن أن يتواجه أي فريقين من الأربعة بالآخر.

وبعد انتهاء قرعة دور الـ4 يتم عمل قرعة للنهائي، وتتم هذه القرعة للتعرف على الفريق الذي سيكون في خانة الفريق المستضيف في المباراة النهائية، وتتم هذه القرعة عن طريق وضع كرتين في وعاء، إحداهما تخص نصف النهائي الأول والثانية تخص نصف النهائي الثاني، والكرة التي يتم سحبها من هذين الكرتين يتواجد الفريق الذي يتأهل من مواجهتها في خانة المستضيف.

ويقام نهائي المسابقة يوم 26 مايو المقبل في ملعب "أولمبيسكي"، بمدينة كييف الأوكرانية.