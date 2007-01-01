«صلاح» يحطم «رونالدو» و«فان بيرسى» و«دروجبا» ويتخطى «ميسى» فى سباق الحذاء الذهبى

نقلا عن العدد الورقي

واصل الفرعون المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطنى، التألق على الملاعب الإنجليزية، وتحطيم الأرقام القياسية فى موسم استثنائى يقدمه مع «الريدز»، وذلك عبر بوابة بورنموث، بعدما قاد فريقه للفوز بثلاثية نظيفة، فى إطار الجولة 34 للدورى الإنجليزى.

الفرعون ينضم للنادى الأكثر تميزاً بتاريخ «الريدز».. أفضل هداف أفريقى فى «البريمييرليج»

وسيطر وصول «صلاح» لهدفه رقم 40 مع فريقه الإنجليزى فى جميع المسابقات، و30 فى «البريمييرليج» على عناوين الصحف الإنجليزية، حيث سلطت صحيفة «ديلى ميل» الضوء على معادلة «الفرعون المصرى» لرقم الأسطورة الويلزية أيان راش بالوصول إلى 40 هدفاً فى موسم واحد بقميص «الريدز»، وتحت عنوان «صلاح ينضم لنادى الـ40» أكدت صحيفة «ميرور» الإنجليزية أن «صلاح» انضم للنادى الأكثر تميزاً فى تاريخ «الريدز».

وبعد أن وسّع «صلاح» الفارق بينه وبين أقرب منافسيه هارى كين على لقب هداف الدورى إلى خمسة أهداف، حطّم الفرعون المصرى العديد من الأرقام القياسية بهدفه الرائع فى مرمى «بورنموث»، حيث تجاوز المصرى رقم الإيفوارى ديديه دروجبا الذى سجل 29 هدفاً مع «الريدز» فى الدورى موسم 2009 - 2010، ليصبح أول لاعب أفريقى فى التاريخ يصل إلى هذا الرقم فى الدورى الإنجليزى، كما أصبح «صلاح» أكثر لاعب يسجل فى عدد مباريات مختلفة فى تاريخ «البريمييرليج»، فى 22 مباراة، متجاوزاً رقم الثنائى كريستيانو رونالدو وروبن فان بيرسى مع مانشستر يونايتد اللذين حققا الرقم فى 21 مباراة.

4 أرقام قياسية تنتظره..

وإلى جانب الأرقام القياسية التى تحطمت على يد «صلاح»، أصبح جناح «الفراعنة» على بعد مباراتين فقط من تحطيم 4 أرقام قياسية جديدة، من خلال مواجهتى ويست بروميتش وستوك سيتى، حيث أصبح على بُعد هدفين من معادلة رقم روجير هانت صاحب الـ42 هدفاً مع ليفربول فى موسم واحد، كما اقترب من معادلة رقم «هانت» أيضاً فى التسجيل فى 8 مباريات متتالية على ملعب آنفيلد، كما أصبح على بُعد هدفين من معادلة رقم البرتغالى كريستيانو رونالدو آخر لاعب فى الدورى الإنجليزى سجل 42 هدفاً فى جميع المسابقات بموسم واحد، مع مانشستر يونايتد موسم 2007 - 2008، وأخيراً أصبح على بُعد هدف واحد من معادلة رقم لويس سواريز صاحب الرقم القياسى فى التسجيل بقميص ليفربول بالدورى الإنجليزى بموسم واحد، برصيد 31 هدفاً.

على الجانب الآخر، خطف لاعب «الفراعنة» المركز الثانى فى صدارة الهدافين فى أكبر 5 دوريات فى أوروبا، من النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى صاحب الـ29 هدفاً فى الدورى الإسبانى مع برشلونة، وخلفاً للبرتغالى كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد صاحب الـ31 هدفاً بفارق هدف وحيد، ليشعل المنافسة بين نجوم العالم على الحذاء الذهبى.

.. وكيفين: سيفوز بجائزة العام

على الجانب الآخر، ورغم منافسة الثنائى على الجائزة، واصل النجم البلجيكى النجم كيفين دى بروين، لاعب مانشستر سيتى الإنجليزى، الإشادة بـ«صلاح»، مؤكداً للمرة الثانية استحقاقه للفوز بلقب أفضل لاعب بالدورى الإنجليزى هذا الموسم، حيث أكد لشبكة «إن بى سى» الأمريكية أن اللاعب المصرى كان رائعاً هذا الموسم مضيفاً: «أتوقع أن يفوز صلاح بالجائزة».