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«صلاح» يكتسح رونالدو وميسي في استفتاء غلاف لعبة فيفا 2019

منذ 21 دقيقة
كتب: أحمد موسى
«صلاح» يكتسح رونالدو وميسي في استفتاء غلاف لعبة فيفا 2019

صلاح

تصدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الاستفتاء الذي أجرته شركة EA Sports لاختيار لاعب لوضع صورته على غلاف لعبة فيفا 2019.

وحصل صلاح على 267 ألف صوت بنسبة 68% بينما حصل أقرب منافسيه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة  على 36ألف صوت بنسبة 9%، وجاء كريستيانو رونالدو في المركز الثالث بـ29 ألف بنسبة 8% صوت بينما احتل توماس مولر على المركز الرابع بـ 19 ألف صوت بنسبة 5%.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح قد تمكن من حصد جائزة الهدف الأفضل في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج"بعد تفوقه على مقصية رونالدو في الاستفتاء الذي أجراه موقع الاتحاد الأوروبي.

 

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