التشخيص المبدئي.. إصابة «النني» بإلتواء في الكاحل

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النني
يجري حاليا الجهاز الطبي لنادي أرسنال الإنجليزي، فحوصات طبيعة، على محمد النني، بعد إصابته خلال الشوط الأول من مباراة، الجانرز وويست هام، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.
وأشارت بعض التقارير الإنجليزية، أن التشخيص المبدئي إلتواء في الكاحل، ومقاربه لإصابة البرازيلي نيمار، مع فريقه باريس سان جيرمان.
ونشرت شبكة «سكاي سبورتس» عن الإصابة: "الطاقم الطبي لآرسنال لا يعتقد أن إصابة محمد النني خطيرة لهذه الدرجة، الأغلب أنه تعرض لالتواء في الكاحل وليس أكثر من ذلك".
وفي حال ثبوت إصابته بإلتواء في الكاحل، سيتمكن من المشاركة في كأس العالم.
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