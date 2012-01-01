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صوت لمومو| محمد صلاح ينافس مارسيلو على جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

منذ 46 دقيقة
كتب: ندى قطب
صوت لمومو| محمد صلاح ينافس مارسيلو على جائزة لاعب الأسبوع بدوري الأبطال

محمد صلاح

ظهر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، ضمن قائمة المرشحين للحصول على لقب لاعب الأسبوع في جولة الذهاب بنصف نهائي دوري الأبطال «تشامبيونز ليج»

ويزاحم محمد صلاح على الجائزة منافسه لاعب ريال مدريد مارسيلو، في التصويت الذي أطلقه الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي «يويفا»، للفوز بجائزة لاعب الأسبوع بنصف نهائي البطولة.

وقاد النجم الدولي المصري «محمد صلاح» ناديه ليفربول الإنجليزي لتحقيق فوزاً كبيراً على حساب ضيفه فريق روما الإيطالي بخمسة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب الأنفيلد في ذهاب دور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما سجل مارسيلو هدفاً في فوز ريال مدريد الإسبانى على بايرن ميونخ الألماني، في اللقاء الذي انتهى بفوز الملكي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، بملعب «أليانز أرينا».

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