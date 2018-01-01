بالصور| «صلاح» يتوجه لإسبانيا استعدادا لنهائي دوري أبطال أوروبا

غادرت بعثة نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، إلى إسبانيا، من أجل خوض معسكر تدريبي، قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ليفربول نظيره ريال مدريد، يوم 26 مايو الحالي بالعاصمة الأوكرانية، كييف، في نهائي الشامبيونزليج.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن بعثة الريدز، وعلى رأسها محمد صلاح، غادرت إلى مدينة "ماربيا" الإسبانية، لخوض معسكر تدريبي، استعدادا لنهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد.

يذكر أن ليفربول وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تفوق على روما الإيطالي بنتيجة 7-6 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب، ضمن نصف النهائي، بينما تأهل ريال مدريد على حساب بايرن ميونيخ الألماني.