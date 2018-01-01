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بالفيديو| «صلاح» يحاور «لوفرين» قبل خوض نهائي الأبطال

منذ 33 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| «صلاح» يحاور «لوفرين» قبل خوض نهائي الأبطال

صلاح ولوفرين

نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، مقطع فيديو، لثنائي الفريق، المصري محمد صلاح والكرواتي ديان لوفرين، حيث دار بينهما حوار قبل خوض نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث ثنائي الريدز عن مشوارهما في الموسم الحالي مع ليفربول وكيفية الاستمتاع داخل جدران قلعة آنفيلد، معقل الريدز، كما أخذا في الحديث عن أفضل الذكريات داخل النادي.

ويستعد ليفربول لمواجهة ريال مدريد الإسباني، يوم 26 مايو الجاري، بالملعب الأولمبي بكييف الأوكرانية، في نهائي الشامبيونزليج.

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