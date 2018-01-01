الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مالك ليفربول عن «صلاح»: «سيحكي عنه التاريخ»

الحدود يتعاقد مع نجل الفنان مجدي كامل

وزير الرياضة يحضر مباراة منتخب مصر مع الكويت

رسميا.. الإنتاج الحربي يتعاقد مع لاعب المصري

بالفيديو| الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 «Live It Up»

اليوم PM 12:25
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 «Live It Up»

أغنية كأس العالم 2018

أصبح بإمكان جماهير كرة القدم حول العالم التعرف على الموسيقى التي سترافق نهائيات كأس العالم روسيا 2018 مع نشر الأغنية الرسمية "Live It Up" من أداء المغني الأمريكي نيكي جام وبمشاركة النجم العالمي ويل سميث والمغنية الألبانية إيرا إستيريفي.

وستسير الأغنية، التي أنتجها ديبلو، على خطى أغنية "We Are One" التي قام بها بيتبول في البرازيل 2014 وأغنية الكولومبية شاكيرا "Waka Waka - This time for Africa"، حيث ستملأ المدرجات في روسيا من أجل تقريب الجمهور سوياً، وستكون الجماهير على موعد في المباراة النهائية يوم 15 يوليو مع عرض حي للأغنية.

وينطلق مونديال 2018 في 14 يونيه المقبل ويستمر حتى 15 يوليو، وستكون المباراة الافتتاحية بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي.

أخبار متعلقة

مهاجم بلجيكا مهدد بالغياب عن كأس العالم 2018

مهاجم بلجيكا مهدد بالغياب عن كأس العالم 2018
لاعب ليفربول يغيب عن نهائيات كأس العالم 2018

لاعب ليفربول يغيب عن نهائيات كأس العالم 2018

روسيا تعلن قائمة كأس العالم 2018

أعلن ستانيسلاف تشيرشيسوف القائمة الأولية للمنتخب الروسي الذي يستعد لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 على أرضه.

رئيس الاتحاد الإنجليزي السابق: تم سرقة حلم إنجلترا لاستضافة كأس العالم 2018

قال اللورد تريسمان، الرئيس السابق للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، إنه تم اختراق محاولة إنجلترا لاستضافة كأس العالم 2018، موضحا أنه كان هناك عدد من الجواسيس

أخبار قد تعجبك

تدريبات شاقة للمنتخب فى الكويت.. ومدرب الأزرق يتحدى ويتوعد الفراعنة

استطلاع رأى

  • مصر

    مصر

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    مباريات ودية
  • الكويت

    الكويت

الأكثر قراءة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي

بالصور| «رونالدينيو» يتزوج من امراتين في يوم واحد

مهند لاشين: الأسيوطي أبلغني برغبة الأهلي والزمالك ضمي.. واتخذت قراري
انقسام فى الزمالك حول «جلال» ومعسكر الموسم الجديد