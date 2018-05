بالفيديو| الأغنية الرسمية لكأس العالم 2018 «Live It Up»

أصبح بإمكان جماهير كرة القدم حول العالم التعرف على الموسيقى التي سترافق نهائيات كأس العالم روسيا 2018 مع نشر الأغنية الرسمية "Live It Up" من أداء المغني الأمريكي نيكي جام وبمشاركة النجم العالمي ويل سميث والمغنية الألبانية إيرا إستيريفي.

وستسير الأغنية، التي أنتجها ديبلو، على خطى أغنية "We Are One" التي قام بها بيتبول في البرازيل 2014 وأغنية الكولومبية شاكيرا "Waka Waka - This time for Africa"، حيث ستملأ المدرجات في روسيا من أجل تقريب الجمهور سوياً، وستكون الجماهير على موعد في المباراة النهائية يوم 15 يوليو مع عرض حي للأغنية.

وينطلق مونديال 2018 في 14 يونيه المقبل ويستمر حتى 15 يوليو، وستكون المباراة الافتتاحية بين المنتخب الروسي ونظيره السعودي.