رمضان صبحي: «سأتخلى عن الريال لأول مرة في حياتي بسبب صلاح»

أكد رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، على أن مواطنه محمد صلاح لاعب ليفربول والمنتخب الوطني، بات الشخصية الأشهر في العالم بالوقت الحالي، مرجعاً ذلك لتواضعه بالملعب ومع جماهيره على حد سواء.

وشدد لاعب ستوك سيتي في حواره مع صحيفة «صن» البريطانية، على أنه سيتخلى عن انتمائه لريال مدريد الإسباني، وسيتوجه لتشجيع محمد صلاح وفريقه ليفربول باللقاء النهائي بدوري أبطال أوروبا والمقرر له غد السبت، مؤكداً على أنه سيفعل ذلك للمرة الأولى في حياته من الفرعون المصري.

وأشار «صبحي »، إلى أن المنتخب سيجتمع غداً من أجل مشاهدة نهائي دوري الأبطال والذي يقود فيه صلاح الريدز أمام ريال مدريد، قائلاً: «سننقسم على تشجيع الفرق ولكن سنجتمع على تشجيع محمد صلاح، وأتمنى أن يسجل في هذه المباراة».