الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

التاريخ ينصف ريال مدريد أمام أتلتيكو.. والرعب يسيطر على الملكي لغياب الهداف

بلغاريا وليبيريا ونيجيريا والمغرب في المربع الذهبي لكأس العالم ساتوك للأيتام

اليوم| خمس مباريات في افتتاح الجولة الثالثة للدوري.. تعرف عليهم

بالصور| إنشاء أول أكاديمية للإسماعيلي بالكويت

أول صورة من محمد صلاح بعد واقعة اتصال الشرطة بليفربول

اليوم AM 12:00
كتب: أحمد موسى
أول صورة من محمد صلاح بعد واقعة اتصال الشرطة بليفربول

صلاح

نشر محمد صلاح لاعب ليفربول صورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر" خلال مباراة وست هام بالجولة الأولى من منافسات الدوري الإنجليزي عقب أزمته مع الشرطة الإنجليزية بسبب التحدث في الهاتف أثناء قيادته للسيارة بمقاطة الميرساسيد الإنجليزية.

ودخل صلاح في أزمة مع الشرطة الإنجليزية بسبب تصويره وهو يتحدث في الهاتف أثناء القيادة وهو ما يعد مخالفا لقوانين المرور في إنجلترا، قبل أن يتواصل مسئولي الريدز مع الشرطة لحل الأزمة.

وأصدرت شرطة مقاطعة الميرساسيد بيانا للرد على ظهور النجم المصري متحدثا بالهاتف أثناء سيره وهو ما يعد مخالفا للقوانين في إنجلترا، وجاء نصه كالتالي:"قد علمنا بمقطع فيديو يظهر فيه لاعب كرة قدم يستخدم فيه هاتفه المحمول أثناء القيادة. وقد تم تحويل الأمر إلى الإدارة المختصة، شكرا لإعلامنا".

ورد المتحدث الرسمي لليفربول على واقعة صلاح في تصريحاته لشبكة البي بي سي قائلا:"بعد التحدث مع اللاعب، أخبرنا شرطة ميرسيسايد بأمر اللقطة والظروف المحيطة بها".

وأضاف "لقد تحدثنا مع اللاعب أيضا وسوف نتعامل في هذا الشأن داخليا".

وتواصلت إدارة ليفربول مع شرطة مقاطعة الميرساسيد من أجل توضيح الأزمة التي وقع فيها النجم المصري، حيث ظهر صلاح محاطا بالمعجبين من الجماهير حول سيارته من أجل التقاط الصور معه وهو ما يعد مخالفا لقوانين القيادة في البلاد.

ويستعد صلاح لقيادة ليفربول أمام كريستال بالاس في ثاني جولات الدوري الإنجليزي يوم الإثنين المقبل.

 

أخبار متعلقة

بالفيديو والصور| ميسي يستهل جولته في مصر بالتقاط الصور التذكارية بالأهرامات

بالفيديو والصور| ميسي يستهل جولته في مصر بالتقاط الصور التذكارية بالأهرامات
بالصور.. جماهير الألومنيوم تحرص علي التقاط الصور مع عنتر الأسيوطي المنتقل للاهلي

بالصور.. جماهير الألومنيوم تحرص علي التقاط الصور مع عنتر الأسيوطي المنتقل للاهلي

عضو الجبلاية يعلق على رفض صلاح التقاط الصور مع معجبيه بعد خماسية روما

أعلن كرم كردي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، حقيقة رفض محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، التقاط الصور مع معجبيه عقب مباراة فريقه مع روما الإيطالي

«كوبر» يداعب الجماهير ردا على كثرة التقاط الصور معه :"احنا جايين نتصور"

داعب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الجماهير المصرية المتواجدة بملعب "جابر الأحمد" بالكويت لحضور تدريبات الفراعنة قبل المباراة الودية بين ال

أخبار قد تعجبك

غضب فى الزمالك بسبب الانتقادات العلنية من «مرتضى».. و«جروس» يفرض شخصيته

استطلاع رأى

  • الداخلية

    الداخلية

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري المصري
  • الإنتاج الحربي

    الإنتاج الحربي

  • الجونة

    الجونة

  • -

    :

    -

    06:15 PM

    الدوري المصري
  • حرس الحدود

    حرس الحدود

  • إنبي

    إنبي

  • -

    :

    -

    06:15 PM

    الدوري المصري
  • سموحة

    سموحة

  • بتروجيت

    بتروجيت

  • -

    :

    -

    06:15 PM

    الدوري المصري
  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري المصري
  • بيراميدز

    بيراميدز

الأكثر قراءة

عاجل| بالفيديو.. الشرطة الإنجليزية تخاطب ليفربول بسبب محمد صلاح

عاجل| إخلاء سبيل "أبو رجيلة" بكفالة 10 آلاف جنيه

بالفيديو| «صلاح» يسجل الهدف الأول لليفربول أمام ويست هام
سارة عصام: أنا زى «صلاح وحجازى» فى بلاد الإنجليز وحلمى مزاملة ميسى