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بالصور| «صلاح» في مران ليفربول استعدادًا لقمة «توتنهام»

اليوم PM 05:25
كتب: أحمد أبوالليل
بالصور| «صلاح» في مران ليفربول استعدادًا لقمة «توتنهام»

محمد صلاح

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عاد العديد من اللاعبين الدوليين إلى تدريبات ليفربول، بعد المشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، وتدرب الفريق تحت أنظار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق، استعدادًا لمباراة توتنهام، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وظهر المصري محمد صلاح في مران «الريدز» بشكل جيد، كما عاد «أليسون بيكر» و«فابينيو» و«روبيرتو فيرمينو» إلى الفريق، بعد المشاركة مع البرازيل في مباراتهم في الولايات المتحدة.

ويلتقي ليفربول نظيره توتنهام، في تمام الواحدة والنصف ظهر بعد غدًا السبت، على ملعب «ويمبلي»، في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

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