«كلوب» يبحث عن بديل لمحمد صلاح في ليفربول

بدأ يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، في البحث عن خيارات بديلة للاعبه الدولي محمد صلاح، صاحب لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.

ويسعى يورجن كلوب إلى امتلاك تشكيل متنوع من اللاعبين، من أجل أن تكون جميع الخيارات مطروحة أمامه داخل الفريق، وعدم الاعتماد على صلاح بشكل أساسي في جميع مواجهات ليفربول.

يدخل جوليان برانديت لاعب بايرن ليفركوزن الألماني، دائرة اهتمام مدرب الريدز لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادم، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع فريقه خلال الموسم المنصرم.

كشفت صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أن جماهير ليفربول أبدت غضبها من قرار يورجن كلوب، لاسيما أن اللاعب يقدم مستويات مميزة منذ قدومه من روما بالدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى مى إعجاب كلوب باللاعب الألماني الذي اعتبره كان الضوء الساطع وسط خيبة الأمل التي شهدها المنتخب الألماني في كأس العالم روسيا 2018.

وكان صلاح توج هدافا للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، برصيد 32 هدف متفوقاً على كين الذي اكتفى بـ30 هدفا، لينال الأول جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز مرتين من قبل رابطة الصحافيين ومن رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك في أول موسم له في صفوف ليفربول القادم إليه من روما الإيطالي.

يذكر أن صلاح سجل 44 هدفا ايضا في مختلف المسابقات الموسم الماضي.