بالفيديو| رد فعل «صلاح» على هدف «ليفربول» الثالث يُثير الجدل بعد لقاء «سان جيرمان»

أثار محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي الجدل بعد هدف «فيرمينيو» الثالث للريدز، أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى، من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا.

وبعد تسجيل «فيرمينيو» الهدف الثالث في الدقيقة 92 لليفربول والفرحة الهستيرية للجهاز الفني بقيادة «يورجن كلوب»، واللاعبين إلا أن «صلاح» قام بركل أحد زجاجات المياه، التي كانت بحوزته، في رد فعل أثار جدل مشجعي «ليفربول» بشكل كبير.

وفشل «صلاح» في التسجيل اليوم أمام رغم فوز فريقه بثلاثية، فيما تسببت تمريرة خاطئة منه في حصول باريس على الكرة، وتسجيل الهدف الثاني، ليخرج في الدقيقة 85 ولعب بدلا منه شاكيري.