بالفيديو| احتراق حافلة وفاق سطيف دون وقوع إصابات

تعرضت الحافلة الخاصة بنادي وفاق سطيف لحريق، قبل دقائق من استقبالها للاعبي الفريق، الذي تأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، دون وقوع إصابات.

وذكرت الصفحة الرسمية لوفاق سطيف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صورة أبرزت خلالها الحريق الذي تعرضت له الحافلة التي كانت في طريقها لنقل لاعبي الفريق الجزائري.

ويستعد وفاق سطيف لمواجهة الأهلي، في المباراة المقرر لها 2 أكتوبر القادم، بعد تخطي الوداد المغربي بالفوز في مباراة الذهاب والتعادل السلبي في الإياب ليصعد إلى نصف نهائي البطولة.