«صلاح» يكتسح «رونالدو» و«مودريتش» في استفتاء «فيفا» لجائزة الأفضل

حصد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي أغلبية الأصوات في الاستفتاء، الذي أجراه الفيفا للفوز بجائزة الأفضل في العالم.

وتفوق صلاح على الثنائي «كريستيانو رونالدو» و«لوكا مودريتش»، بفارق كبير في الاستفتاء، الذي شارك به أكثر من 20 ألف شخص.

وحصل محمد صلاح على 65% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه «فيفا» عبر صفحته الرسمية على «تويتر»، فيما حصد الكرواتى لوكا مودريتش 21%، وجاء رونالدو في المركز الثالث بنسبة 14%.

ويتنافس «صلاح» مع «رونالدو» و«لوكا مودريتش»، على جائزة الأفضل في العالم، والتي سيعلن عنها الاتحاد الدولي اليوم في العاصمة الإنجليزية لندن.