الفراعنة خارج حسابات أنديتهم في مواجهات الكأس.. «شاكيري» مرشح لدور «صلاح» وغموض موقف «وردة»

نقلا عن العدد الورقي

«شاكيرى» مرشح للقيام بدور «صلاح» أمام تشيلسى

وغموض موقف «وردة» مع باوك اليونانى أمام «أريس»

يخوض اليوم، الأربعاء، عدد من لاعبى مصر المحترفين بالخارج مباريات مهمة ببطولتى كأس الرابطة الإنجليزية وكأس اليونان، التى يأتى أبرزها قمة ليفربول وتشيلسى، وانطلاق منافسات باوك اليونانى المحترف ضمن صفوفه عمرو وردة.

ويستضيف ملعب «آنفيلد»، فى تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، قمة مباريات الجولة الثالثة من كأس الرابطة الإنجليزية، والتى ستجمع بين ليفربول المحترف بين صفوفه محمد صلاح ونظيره تشيلسى، ويدخل ليفربول المباراة منتشياً بستة انتصارات متتالية بالدورى الإنجليزى، والتى اختتمها بفوز ساحق على حساب نظيره ساوثهامبتون بالجولة السادسة من البريميرليج قادته إلى صدارة الدورى بواقع 18 نقطة، بالإضافة إلى الانطلاقة الجيدة التى قدمها بدورى أبطال أوروبا أمام نظيره باريس سان جيرمان، محققاً الثلاثية ذاتها، مقابل هدفين من فريق العاصمة الفرنسية.

ويرغب يورجن كلوب، المدير الفنى لليفربول، فى منح لاعبه الدولى محمد صلاح راحة أمام تشيلسى، رغم المستوى اللافت الذى ظهر به فى آخر مشاركاته مع ليفربول، وتسجيله الهدف الثالث فى شباك ساوثهامبتون بعد صيام تهديفى لازمه لمباراتين متتاليتين، على أن يستعين بالوافد الجديد للفريق، شيردان شاكيرى.

ويفتقد المدرب الألمانى أربعة من أهم عناصر فريقه، بعد إصابة تشامبرلين، التى أنهت موسمه الماضى مع ليفربول، ليلحق به الثنائى آدم لالانا، وديان لوفرين قبل أن ينضم لهم فيرجيل فان ديك بسبب الإصابة التى لحقت به أمام ساوثهامبتون، بعد التحام قوى مع منافسه شين لونج مهاجم فريق القديسين، ليضطر لمغادرة فى الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ومن المتوقع أن يعتمد كلوب على دكة بدلاء الريدز، وخوض اللقاء بتشكيل يضم كلاً من: «سيمون مينيوليه، جويل ماتيب، ألبيرتو مورينو، جو جوميز، ناثانيل كلاين، نابى كيتا، فابينيو، جوردان هندرسون، دانييل ستوريدج، ساديو مانى، شيردان شاكيرى».

فى المقابل، يبحث تشيلسى عن استعادة روح الانتصارات أمام ليفربول، بعد المستوى المتراجع الذى قدمه الفريق اللندنى أمام نظيره المتواضع وست هام يونايتد، بالجولة السادسة من الدورى الإنجليزى، فى المباراة التى حسمها التعادل السلبى، ليقبع البلوز بالمركز الثالث بترتيب الدورى، برصيد 16 نقطة وراء مانشستر سيتى، صاحب اللقب الموسم السابق.

فى الوقت ذاته، يدرس ماوريسيو سارى، المدير الفنى لتشيلسى، إراحة الأساسيين من أجل تجهيزهم للقاء ليفربول بالدورى الإنجليزى، المقرر له السبت المقبل، ومنح البدلاء فرصة المشاركة أمام «الريدز»، حيث يدخل سارى اللقاء، مفتقداً للثنائى أنطونيو روديجبر وبيدرو بداعى الإصابة.

ويتوقع أن يخرج إيدين هازارد من حسابات «سارى» خلال ذلك اللقاء، وخوض المباراة بتشكيل يتضمن: «ويلى كاباييرو، ، أندرياس كريستنسين، جارى كاهيل، إيمرسون، دافيدى زاباكوستا، دانى درينكووتر، روس باركلى، سيسك فابريجاس، فيكتور موسيس، ويليان، ألفارو موراتا».

وفى اليونان، يستهل نادى باوك المحترف ضمن صفوفه عمرو وردة، لاعب المنتخب الوطنى مشواره بكأس اليونان أمام نظيره أريس، فى المباراة التى ستجمع الفريقين على ملعب توماس، فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم، ضمن الجولة الأولى من البطولة.

ومن المتوقع أن يغيب عمرو وردة عن لقاء أريس، بعد خروجه من حسابات مديره الفنى رازفان لوشيسكو فى الفترة الأخيرة، مبرراً ذلك بأن استبعاده جاء لأسباب فنية غيبته عن المباراة الأخيرة لفريقه بالجولة الرابعة من الدورى اليونانى، والتى حسمها بهدفين فى شباك أيك أثينا.