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بالأرقام.. هل استحق «صلاح» الاستبدال أمام تشيلسي

منذ 11 دقيقة
كتب: أحمد موسى
بالأرقام.. هل استحق «صلاح» الاستبدال أمام تشيلسي

صلاح أمام تشيلسي

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شارك محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي في 65 دقيقة من زمن مباراة تشيلسي قبل أن يقرر يورجن كلوب المدير الفني للريدز استبداله بشيردان شاكيري وسط حزن من اللاعب المصري على خروجه.

وأبدى العديد من المحللين استيائهم من خروج صلاح أمام تشيلسي رغم أنه كان الأخطر على مرمى كيبا حارس البلوز من بين مهاجمي الريدز.

وكان صلاح أكثر لاعبي فريقه تسديدا على مرمى تشيلسي بواقع 4 تسديدات منها 2 على المرمى، بالإضافة إلى صناعته لفرصة هدف محقق، كما كانت نسبة تمريراته بدقة 74%.

وتفوق صلاح في 4 التحامات أمام لاعبي تشيلسي وخسر مرتين فقط.

وتعادل «ليفربول» ضد «تشيلسي» بهدف لكل فريق، ورفع رصيد «الريدز» للنقطة 19 ليتقاسم الصدارة مع «مانشسر سيتي»، الذي يأتي أولًا بفارق الأهداف، فيما رفع البلوز رصيدهم للنقطة 17 في المركز الثالث.

 وانتقد محمد أبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق، «يورجن كلوب» المدير الفني لليفربول، بسبب استبدال محمد صلاح في لقاء تشيلسي بالدوري الإنجليزي في المباراة، التي جمعت الفريقين بالجولة السابعة.

وقال «أبو تريكة» عقب اللقاء مهاجما كلوب: «صلاح نجم ليفربول، ولا مبرر لخروجه، عادة يجب أن يصبر المدير الفني على نجم الفريق حتى وإن كان مستواه غير جيد، لكن صلاح كان أبرز لاعبي فريقه وأفضلهم ومستواه كان مميزًا اليوم حتى استبداله».

 

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