«صلاح» يحتل المركز السابع في سباق أفضل 100 لاعب بالعالم.. و«ميسي» في الصدارة

تفوق الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني على المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، والفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت شبكة "ESPN" العالمية تصنيفها لأفضل 100 لاعب في العالم بمختلف المراكز، وقد تفوق ميسي على صلاح ورونالدو ومبابي وحصد المركز الأول كأفضل من يجمع بين خصائص المهاجم ولاعب الوسط.

واحتل الفرعون المصري المركز السابع بعدما تألق هذا العام رفقة الريدز، فيما جاء رونالدو ثانيًا ومبابي ثالثًا، بينما حل البلجيكي إيدين هازارد، لاعب فريق تشيلسي في المركز الرابع، وأنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد خامسًا.

وحصد الإسباني ديفيد دي خيا من مانشستر يونايتد، لقب أفضل حارس، أما داني كارفاخال لاعب ريال مدريد ففاز بلقب أفضل ظهير أيمن، وزميله في الميرنجي مارسيلو حصل على لقب أفضل ظهير أيسر.

وتمكن الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ريال مدريد، من حصد جائزة أفضل لاعب وسط، فيما نال البلجيكي كيفن دي بروين من مانشستر سيتي على لقب أفضل لاعب وسط هجومي، ونال السنغالي ساديو ماني من ليفربول لقب أفضل جناح، أما هاري كين نجم توتنهام فجاء كأفضل مهاجم صريح، وحصد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لقب أفضل مدير فني.