كلاسيكو الأرض.. بالفيديو| التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ريال مدريد وبرشلونة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، المباراة التي جمعت فريقي ريال مدريد وبرشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

أحرز لوكاس فاسكيز هدف ريال مدريد في الدقيقة الخامسة، وتعادل مالكوم لفريق برشلونة في الدقيقة 57.

وافتتح لوكاس فاسكيز أهداف ريال مدريد بعد 5 دقائق فقط من بداية اللقاء، بعد استغلاله تمريرة متقنة من كريم بنزيما ليضعها الأول في الشباك.

وضغط فريق برشلونة على مرمى ريال مدريد، من أجل إحرازه هدف التعادل، وسط اعتماد المارينجي على الهجمات المرتدة بفضل سرعات «فينسيوس» و«جاريث بيل».

وأهدر «فينسيوس»، فرصة إحراز الهدف الثاني لريال مدريد، بعد هجمة مرتدة للاعبي الضيوف، إلا أن تسديده ارتطمت بأقدام مدافعي برشلونة.

وأهدر «مالكوم»، فرصة إنفراد صريح أمام الكوستاريكي كيلو نافاس، والذي تصدى لتصويبة الأول، قبل أن يحتسب الحكم تسلل على الجناح البرازيلي.

وظهرت أخطاء برشلونة الدفاعية بشكل كبير في الشوط الأول، مما شكل خطورة كبيرة على مرمى «تير شتيجن»، مع أول نصف ساعة من اللقاء.

وفي الدقيقة 27، كادت رأسية «جيرارد بيكيه»، أن تدرك التعادل لبرشلونة، إلا أن كرته مرت فوق مرمى الحارس نافاس.

نجح فريق برشلونة في السيطرة على وسط الميدان خلال الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني، وفي الدقيقة 53 سدد صانع ألعاب برشلونة الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء ريال مدريد، لكنها مرت أعلى عارضة نافاس حارس مرمى النادي الملكي بسنتيمترات قليلة.

وفي الدقيقة 57، نجح فريق برشلونة في أحراز هدف التعادل في شباك ريال مدريد من تصويبة صوية من داخل منطقة جزاء ريال مدريد.

وشهدت الدقيقة 63 أول تغييرات برشلونة، وذلك عقب نزول الأرجنتيني ليونيل ميسي على حساب فيليب كوتينيو.

وفي الدقيقة 64 أجرى الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد أول تغييرات فريقه بنزول جاريث بيل على حساب فينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة 75 أجرى فريق برشلونة ثاني تغييراته بنزول ألينيا محل مالكوم.

وواصل فريق برشلونة هيمنته واستحواذه على وسط الميدان خلال الربع ساعة الثانية من الشوط الثاني، وذلك وسط تراجع دفاعي كبير من لاعبي ريال مدريد، والذين عجزوا عن تهديد مرمى برشلونة بأي فرصة خطيرة.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي، الفائز من نصف النهائي الآخر بين ريال بيتيس وفالنسيا.

الجدير بالذكر أن مواجهة العودة بين ريال مدريد وبرشلونة، من المقرر إقامتها يوم الأربعاء، الموافق 27 فبراير.