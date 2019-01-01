بالفيديو.. هدف عالمي لمحمد صلاح في شباك تشيلسي.. ويحتفل على طريقة الفرعون

نجح فريق ليفربول في إحراز ثاني أهدافه في شباك تشيلسي، وذلك في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا، بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وأحرز ثاني أهداف الريدز محمد صلاح، في الدقيقة 53.

وعقب نجاحه في تسجيل هدف الريدز الثاني قام النجم المصري بالاحتفال على طريقة الفرعون.

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتل حاليًا وصافة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 82، بفارق نقطة وحيدة خلف المتصدر مانشستر سيتي صاحب الـ 83 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 66 نقطة.