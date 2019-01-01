كلوب: صلاح أنقذنا أمام تشيلسي.. وهدفه مذهل بشكل لا يوصف

أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه مساء اليوم على تشيلسي بهدفين نظيفين، بالجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وقال «كلوب» عقب انتهاء لقاء ليفربول أمام تشيلسي اليوم: «لقد قدمنا مباراة في غاية القوة والروعة، وجميع اللاعبين ظهروا بمستوى فني رائع وكبير اليوم أمام تشيلسي بلا استثناء».

وأكمل «بلا شك الهدف الأول الذي أحرزه ماني سهل من مأموريتنا تمامًا لتحقيق الانتصار على تشيلسي اليوم، كما أننا أهدرنا العديد من الفرص الخطيرة التي كانت كفيلة لتقدمنا بفارق أكثر من هدفين على الأقل خلال هذا الشوط».

وواصل «ما أذهلني كثير هدف صلاح الرائع يا لها من تسديدة! بالتأكيد هدف مذهل واستطيع أن هدف صلاح اليوم أنقدنا أمام تشيلسي وساعدنا على تأكيد الانتصار خاصة بعد العديد من الهجمات الخطيرة للبلوز في الشوط الثاني».