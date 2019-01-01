بالفيديو.. في ليلة تألق صلاح| ليفربول يقصي بورتو برباعية.. ويضرب موعدًا ناريًا مع برشلونة

روض فريق ليفربول التنانين البرتغالية فريق بورتو بنتيجة 4-1 خلال المباراة، التي جمعتهما بملعب الدراجاو، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتأهل رفاق محمد صلاح لنصف نهائي البطولة.

وضرب ليفربول موعدًا ناريًا أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويحل الريدز ضيوفًا على الفريق الكتالوني يوم 30 أبريل، قبل أن يستضيف رفاق محمد صلاح البلوجرانا يوم 7-5.

بورتو دخل اللقاء مستغلًا عاملي الأرض والجمهور، بالضغط القوي على ليفربول، وسط ارتباكًا من جانب مدافعي الريدز في بداية اللقاء.

وأقام جمهور بورتو دخلة مميزة، قبل بداية لقاء ليفربول في مدرجات ملعب الدراجاو.

خيسس كورونا، لم ينتظر سوى دقيقة واحدة، ليطلق تصويبة صاروخية من الجانب الأيمن، تمر فوق مرمى الحارس أليسون.

وفي الدقيقة 4، سدد موسى ماريجا تصويبة ضعيفة، ولكن أمسكها أليسون بيكر بسهولة.

وفي الدقيقة 13، محمد صلاح راوغ دفاع بورتو، وأرسل كرة بينية لفينالدوم، ليمرر كرة على الجانب ولكن الدفاع يخرجها.

وفي الدقيقة 25، استطاع ساديو ماني، استغلال تمريرة محمد صلاح، ليتقدم بالهدف الأول لليفربول، وذلك بعدما لجأ الحكم لتقنية الفار، للتأكد من صحة الهدف، الذي شك بأنه تسلل على اللاعب السنغالي.

وفي الدقيقة 29، أطلق ياسين براهيمي تصويبة قوية، ولكن تصدى لها الحارس أليسون.

هدف ليفربول، قلل من معنويات لاعبي بورتو بعد البداية القوية للتنين البرتغالي، حيث يحتاج أصحاب الأرض حاليًا لأربع أهداف من أجل حجز بطاقة التأهل.

وفي الدقيقة 65، تمكن محمد صلاح من إحراز الهدف الثاني لليفربول بتسديدة أرضية زاحفة من تحت أقدام الحارس إيكر كاسياس.

وقلص ميلينو الفارق لبورتو في الدقيقة 68، بإحرازه الهدف الأول لبورتو.

وعاد روبرتو فيرمينيو، ليسجل الهدف الثالث لليفربول، برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 77.

واختتم فان دايك، أهداف اللقاء في الدقيقة 84، برأسية مميزة أسكنها في شباك الحارس كاسياس.