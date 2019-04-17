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صلاح يعلق على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم

12:08 ص | الخميس 18 أبريل 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
صلاح يعلق على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم

صلاح

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علق الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة ليفربول على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم وفقًا لاختيارات مجلة «تايم الأمريكية».

وعلق اللاعب المصري عير حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شكر من خلاله الكاتب جون أوليفر بمجلة تايم الأمريكية والذي اختار صلاح ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم كالتالي: «شكرًا لك جون أوليفر على كلماتك الطيبة، وفخور باختياري ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم من جانب مجلة تايم.. ودائمًا على استعداد لجعل العالم مكانًا أفضل».

الجدير بالذكر أن صلاح قاد فريقه ليفربول للانتصار على بورتو بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المواجهة التي شهدت تسجيله هدفًا.

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