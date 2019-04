صلاح يعلق على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم

علق الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة ليفربول على اختياره ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم وفقًا لاختيارات مجلة «تايم الأمريكية».

وعلق اللاعب المصري عير حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، شكر من خلاله الكاتب جون أوليفر بمجلة تايم الأمريكية والذي اختار صلاح ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم كالتالي: «شكرًا لك جون أوليفر على كلماتك الطيبة، وفخور باختياري ضمن أفضل 100 شخصية مؤثرة بالعالم من جانب مجلة تايم.. ودائمًا على استعداد لجعل العالم مكانًا أفضل».

Thanks to John Oliver for your kind words... I’m honoured to have made the #Time100 list for 2019. Always ready to help make the world a better place https://t.co/DNc9Qx7gnL