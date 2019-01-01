أحدث الأخبار

أخر الأخبار

قبل موقعة بيراميدز.. التجديد لجروس مطلب جماهيري يتصدر تويتر

1200 لاعب في بطولة كأس مصر للكارتيه يدلون بأصواتهم على التعديلات الدستورية بأسوان

رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ٨ لبطولة الجونة الدولية للإسكواش

كلوب: فخور بنجوم ليفربول.. ومحمد صلاح استحق ركلة الجزاء

بالفيديو.. شاهد خناقة محمد صلاح وميلنر على تسديد ضربة جزاء ليفربول أمام كارديف

07:05 م | الأحد 21 أبريل 2019
كتب: إسلام حجازي
بالفيديو.. شاهد خناقة محمد صلاح وميلنر على تسديد ضربة جزاء ليفربول أمام كارديف

محمد صلاح

أخبار متعلقة

أظهرت لقطات ما بعد مباراة كارديف سيتي وليفربول أن الدولي محمد صلاح، كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء، التي تحصل عليها في المباراة، التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع محمد صلاح التحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة موريسون مدافع كارديف له، وأطلق الحكم صافرته معلنًا ضربة جزاء.

   

وبعد احتساب ركلة الجزاء توجه محمد صلاح للإمساك بالكرة لأجل تسديدها، ولكن جيمس ميلنر، أخذ الكرة من صلاح عُنوة على الرغم من تصميم الدولي المصري على تسديدها، ليسجلها ميلنر في شباك كارديف.

وعاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي تراجع للمركز الثاني، ولكن لرفاق جوارديولا مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند النقطة 31 في المركز الثامن عشر، لتتصعب مهمة بقائه في البريميرليج هذا الموسم.

أخبار قد تعجبك

لاسارتى مستمر حتى نهاية الموسم.. وضغوط على الخطيب لإلغاء العقوبات

استطلاع رأى

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الفرنسي
  • موناكو

    موناكو

  • إيفرتون

    إيفرتون

  • 4

    :

    0

    02:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 3

    :

    0

    04:15 PM

    الدوري الأسباني
  • ريال سوسيداد

    ريال سوسيداد

  • كارديف

    كارديف

  • 0

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليفربول

    ليفربول

  • أرسنال

    أرسنال

  • 2

    :

    3

    05:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • كريستال بالاس

    كريستال بالاس

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ: "هحكيلكم حدوتة لاعب بـ10 جنيه رفضه نادي ورجع هزمهم مرتين"

«لعبة بابجي» تكشف سهر لاعبي الأهلي ليلة مباراة بيراميدز

بالفيديو.. شاهد خناقة محمد صلاح وميلنر على تسديد ضربة جزاء ليفربول أمام كارديف
الزمالك يُحذر لاعبيه من التمرد ويرفض المعسكر الطويل قبل مواجهة بيراميدز