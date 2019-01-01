بالفيديو.. شاهد خناقة محمد صلاح وميلنر على تسديد ضربة جزاء ليفربول أمام كارديف

أظهرت لقطات ما بعد مباراة كارديف سيتي وليفربول أن الدولي محمد صلاح، كان يرغب في تسديد ركلة الجزاء، التي تحصل عليها في المباراة، التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطاع محمد صلاح التحصل على ركلة جزاء بعد عرقلة موريسون مدافع كارديف له، وأطلق الحكم صافرته معلنًا ضربة جزاء.

وبعد احتساب ركلة الجزاء توجه محمد صلاح للإمساك بالكرة لأجل تسديدها، ولكن جيمس ميلنر، أخذ الكرة من صلاح عُنوة على الرغم من تصميم الدولي المصري على تسديدها، ليسجلها ميلنر في شباك كارديف.

وعاد ليفربول لصدارة الدوري الإنجليزي، برصيد 88 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، الذي تراجع للمركز الثاني، ولكن لرفاق جوارديولا مباراة مؤجلة، بينما تجمد رصيد كارديف سيتي عند النقطة 31 في المركز الثامن عشر، لتتصعب مهمة بقائه في البريميرليج هذا الموسم.