كلوب غاضب بسبب غياب صلاح عن التشكيل المثالي بالدوري الإنجليزي

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، غضبه الشديد حيال خروج عدد كبير من لاعبيه، من التشكيل المثالي لموسم «2018-2019»، والذي ضم 6 لاعبين من مانشستر سيتى و4 لاعبين من ليفربول ولاعباً واحداً من مانشستر يونايتد.

وأكد كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة «مترو» البريطانية، أن لاعبه الدولي محمد صلاح كان يستحق التواجد في التشكيل المثالي، بجانب الرباعي الممثل للفريق هذا العام، باعتباره قدم موسماً جيداً جعله يتربع على عرش هدافي الدوري الإنجليزي، وكان أحد العوامل المساعدة لقيادة الفريق إلى قمة الدوري.

ويرى المدرب الألماني، أن فريقه كان ينبغي أن يكون ممثلا بعدد لاعبين أكبر في التشكيل المثالي للموسم الحالي، مشيراً إلى أن ليفربول بكل لاعبيه الأفضل هذا العام.

ويضم التشكيل المثالى: سداسى السيتى وهم الحارس البرازيلى إيديرسون، والمدافع الفرنسى إيمريك لابورتى، ولاعبا الوسط البرازيلى فرناندينيو والبرتغالى برناردو سيلفا، ولاعبا الهجوم الأرجنتينى سيرجيو أجويرو والإنجليزى رحيم ستيرلينج.

وكما يتضمن رباعى ليفربول المدافع الهولندى فيرجيل فان دايك، والمدافع الإنجليزى ألكسندر أرنولد، والمدافع الاسكتلندى أندرو روبيرتسون، والمهاجم السنغالى ساديو مانى، ويوجد الفرنسى بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.