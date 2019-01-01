ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. أجويرو يهدد صدارة محمد صلاح

أحرز الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي هدفًا، خلال مواجهة فريقه الحالية أمام بينرلي، في الجولة الـ 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع هدف اليوم رصيد أجويرو عند 20 هدفًا في صراع ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهدف اليوم صعد أجويرو للمركز الثاني في ترتيب الصدارة بالتساوي مع لاعب ليفربول السنغالي ساديو ماني.

ويتواجد الدولي المصري محمد صلاح في ترتيب صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدفًا.

ويستعرض لكم الوطن سبورت ترتيب الهدافين حتى الآن:

محمد صلاح 21 هدفا

ساديو ماني 20 هدفا

سيرجيو أجويرو 20 هدفا

بيير أوباميانج 19 هدفا

رحيم سترلينج 17 هدفا

هاري كين 17 هدفا

هاري كين 17 هدف