إصابة صلاح قبل مواجهة برشلونة

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محمد صلاح
تعرض الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول للإصابة خلال تدريب فريقه اليوم قبل مواجهة برشلونة، يوم الأربعاء المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأكدت العديد من الصحف والمواقع البريطانية، وعلى رأسها صحيفة «إكسبريس»، وموقع «101greatgoals» على أن اللاعب الدولي المصري صاحب الـ 26 عامًا تعرض للإصابة في الفخذ خلال تدريبات الريدز اليوم.
وأشارت صحيفة «إكسبريس» البريطانية على أنه على الرغم من قوة الإصابة التي تعرض لها صلاح، إلا أنها لن تمنعه من مواجهة البارسا.
وأضافت تلك التقارير الصحفية أن إصابة صلاح كانت قوية بما يكفي لكي يعجز عن استكمال تدريب ليفربول اليوم.
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