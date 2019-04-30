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بالفيديو.. أياكس ينهي الشوط الأول متقدمًا على توتنهام بهدف نظيف

09:54 م | الثلاثاء 30 أبريل 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو.. أياكس ينهي الشوط الأول متقدمًا على توتنهام بهدف نظيف

أياكس وتوتنهام

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أنتهى الشوط الأول من اللقاء، الذي يجمع فريقي توتنهام وأياكس بتقدم الفريق الهولندي بهدف نظيف، في المباراة، التي تجمع الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب توتنهام الجديد.

وأحرز فان دي بييك هدف أياكس، في الدقيقة 15.

وتقام مواجهة الإياب بين توتنهام وأياكس، على ملعب يوهان كرويف أرينا، يوم الأربعاء، الموافق الثامن من شهر مايو المقبل.

 

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