بالفيديو| برشلونة يضرب ليفربول بثلاثية.. ويضع قدمًا في نهائي دوري الأبطال

حقق برشلونة انتصارًا كبيرًا على ليفربول بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز ثلاثية البارسا كلًا من: سواريز في الدقيقة 25، ميسي في الدقيقتين 75، 82.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة على وسط الميدان في بداية اللقاء، وظهرت أول ملامح الخطورة من جانب الفريق الكتالوني، في الدقيقة الرابعة بتسديدة من لاعب وسط النادي الكتالوني إيفان راكيتيتش، داخل منطقة جزاء ليفربول، لكن مدافع الريدز جوميز، نجح في إبعاد الكرة إلى ركنية في آخر لحظة.

وفي الدقيقة 10، هجمة مرتدة لفريق ليفربول عن طريق السنغالي ساديو ماني، من جهة اليسار بعد اختراق لمنطقة جزاء البرشا، ولكن بيكيه مدافع برشلونة، نجح في إبعاد الكرة.

وفي الدقيقة 14، فرصة خطيرة للبرسا بعرضية أرضية من جوردي ألبا جهة اليسار إلى قلب منطقة جزاء ليفربول سددها ليو ميسي مباشرة، لكن أبعدها جوميز مدافع الريدز ببراعة ثم عادت إلى ميسي مجددًا، وحاول مراوغة جويل ماتيب، لكن لم يستطع فشتتها الأخر.

وفي الدقيقة 15، هجمة مرتدة سريعة لفريق ليفربول عن طريق محمد صلاح، وبعد مرور رائع من فيدال لاعب البرشا، مررها صلاح إلى ماني في الناحية الأخرى من الملعب لكن استخلصها دفاع البرشا بسهولة.

في الدقيقة 20، تعرض نابي كيتا لإصابة قوية في وسط الملعب، ليعجز على إثر تلك الإصابة عن استكمال اللقاء، ويحل جوردان هيندرسون بدلًا منه.

وفي الدقيقة 25، نجح المهاجم الدولي الأوروجوياني لويس سواريز، في إحراز هدف برشلونة الأول من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الريدز.

وفي الدقيقة 32، هجمة خطيرة لفريق برشلونة على مرمى ليفربول، لتصل الكرة في النهاية إلى كوتينيو داخل منطقة جزاء الريدز، إلا أن فابينيو لاعب وسط الريدز أخرج الكرة من أمامه في آخر اللحظات.

وكثف بعد ذلك فريق ليفربول من هجماته، أملًا في إدراك هدف التعادل، لكن بدا الفريق الكتالوني متماسكًا للغاية على الصعيد الدفاعي، ولم تشكل هجمات الريدز أي خطورة تذكر على مرمى البارسا.

وبدأ فريق ليفربول الشوط الثاني مسيطرًا على وسط الميدان، مع تراجع دفاعي كبير من جانب لاعبي برشلونة، الذي انخفض مستواهم بشكل ملحوظ خلال هذا الشوط.

في الدقيقة 47، كاد يتعادل جيمس ميلنر لصالح ليفربول من تصويبة قوية، داخل منطقة جزاء برشلونة، ولكن تصدى لها الحارس الدولي الألماني تير شتيجن ببراعة، وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 53، سدد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول تصويبة صاروخية من خارج منطقة جزاء برشلونة، لكن حارس الفريق الكتالوني تير شتيجن، تصدى لكرته بصعوبة وأخرجها إلى ركنية.

وفي الدقيقة 58، هيأ الدولي المصري محمد صلاح تمريرة عرضية للقادم من الخلف جيمس ميلنر، والذي سدد كرة قوية أمسكها حارس الفريق الكتالوني تير شتيجن بسهولة.

وواصل فريق ليفربول سيطرته على وسط الميدان، مع استمرار التراجع الدفاعي الكبير من لاعبي برشلونة خوفًا من تلقي هدف التعادل.

وفي الدقيقة 61، أجرى المدير الفني لفريق برشلونة إرنستو فالفيردي أول تغييرات فريقه بنزول البرتغالي نيلسون سميدو، على حساب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو.

وفي الدقيقة 75، انفرد مهاجم برشلونة لويس سواريز بمرمى أليسون حارس ليفربول، وسدد كرة ارتطمت بعارضة الريدز لتصل إلى ميسي، والذي لم يتوانى في إحرازها داخل الشباك.

في الدقيقة 79، أجرى ليفربول ثاني تغييراته بنزول فيرمينو محل فينالدوم.

وفي الدقيقة 82، سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي ثالث أهداف برشلونة من ركلة حرة مباشرة، خارج منطقة جزاء ليفربول.

وفي الدقيقة 83، سدد محمد صلاح كرة قوية من داخل منطقة جزاء برشلونة، لكن كرته اصطدمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 85، أجرى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول آخر تغييرات فريقه بنزول أوريجي على حساب ميلنر.

وفي الدقيقة 93، أجرى إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة تغييرين دفعة واحدة، بنزول عثمان ديمبيلي محل سواريز، وإلينا على حساب سيرجي روبيرتو.

وفي الدقيقة 94 سدد عثمان ديمبيلي تصويبة صاروخية مرت أعلى عارضة الريدز بقليل.

الجدير بالذكر أنه من المقرر إقامة مباراة الإياب بين ليفربول وبرشلونة على ملعب أنفيلد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في السابع من مايو.