ميسي: لم نحسم تأهلنا للنهائي.. وكنت محظوظ بالهدف الثالث

أعرب الأرجنتيني، ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني عن سعادته الكبيرة بالانتصار الذي حققه فريقه، مساء الأربعاء على حساب ليفربول بثلاثية نظيفة، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال «ميسي» في تصريحات تليفزيونية لقناة «بي إن سبورتس»: "رغم انتصارنا الكبير اليوم، إلا اننا لم نحسم تأهلنا بعد إلى نهائي دوري الأبطال».

وتابع "بكل تأكيد تنتظرنا مواجهة قوية وفي غاية الصعوبة على ملعب صعب المراس أمام خصم عنيد في الإياب، وبالطبع نتيجة اليوم ليست حاسمة".

وأكمل "كنا الطرف الأفضل خلال الشوط الأول من اللقاء، ونجحنا في صناعة العديد من الفرص الخطيرة للتسجيل، لكن في الشوط الثاني انخفض المستوى الفني للفريق وكان ليفربول الأخطر والأفضل، وعلى الرغم من ذلك نجحنا في إدراك غايتنا بإحراز هدفين متتاليين خلال هذا الشوط، وكنا قريبين في أكثر من فرصة لتسجيل الهدف الرابع".

وأردف "أهم شيء نجحنا فيه أننا لم نستقبل أي أهداف اليوم، خاصة وأن فريق ليفربول مميز للغاية على صعيد الالتحامات العنيفة والضغط القوي، وهو ما لسنا معتادين عليه تمامًا".

وواصل "أكثر ما أغضبني اليوم صافرات الاستهجان ضد كوتينيو، لذا طالبت الجماهير بالتوقف عن هذا الأمر، كما يجب أن تبقى جماهيرنا متحدة دائمًا خلال الفترة المقبلة".

واختتم "الهدف الثالث الذي أحرزته من ركلة حرة مباشرة كنت محظوظًا به".