يقدم الوطن سبورت بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي، في إطار منافسات الجولة الـ37، والتي تقام مساء اليوم السبت 4-5-2019.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، على ملعب سان جيمس بارك.

وتذاع مواجهة ليفربول ونيوكاسل، عبر قنوات بي إن سبورتس HD2، ويعلق عليها التونسي رؤوف خليف، ويديرها تحكيميًا الإنجليزي أندري مارينير.

بث مباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل

وجاء تشكيل الريدز لتلك المواجهة على النحو التالي: أليسون، أرنولد، لوفرين، فان دايك، فابينيو، فاينالدوم، هيندرسون، ماني، صلاح، ستوريدج.

جدير بالذكر أن نيوكاسل يحتل المركز الثالث عشر، في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، فيما يملك ليفربول 91 نقطة بالمركز الثاني.