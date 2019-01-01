بالفيديو| لحظة إصابة "صلاح" وخروجه باكيًا من مباراة ليفربول ونيوكاسل

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لحظة إصابة محمد صلاح
تعرض الجناح الدولي المصري محمد صلاح، نجم وأيقونة ليفربول لإصابة خطيرة خلال المباراة، التي تجمع فريقه حاليًا أمام نيوكاسل، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.
واصطدم حارس مرمى نيوكاسل برأس محمد صلاح، والذي سقط أرضًا دون أي حراك ليخرج بعدها على نقالة وعجز عن استكمال اللقاء.
وقرر الألماني يورجن كلوب دخول أوريجي بدلًا من محمد صلاح، الذي خرج باكيًا بسبب خطورة إصابته.
وتشير نتيجة اللقاء حاليًا لتعادل الفريقين بهدفين لكلا منهما.
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0
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مازيمبي
0
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0
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الترجي
صن داونز
0
:
0
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الوداد
بايرن ميونخ
3
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1
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هانوفر
إسبانيول
3
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0
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باريس سان جيرمان
1
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1
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نيس
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0
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0
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إنتر ميلان
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0
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