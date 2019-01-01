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كلوب: "صلاح" سليم وشاهد الدقائق الأخيرة من لقاء نيوكاسل بغرفة الملابس

11:41 م | السبت 04 مايو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
كلوب: "صلاح" سليم وشاهد الدقائق الأخيرة من لقاء نيوكاسل بغرفة الملابس

كلوب وصلاح

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أعرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول عن سعادته الكبيرة للانتصار الذي حققه فريقه اليوم على حساب نيوكاسل بنتيجة 3-2، بالجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تليفزيونية لشبكة «بي إن سبورتس»: «المباراة كانت في غاية الصعوبة والقوة أمام خصم عنيد، وكنا مطالبين بتحقيق الانتصار بأي طريقة لكي نستمر في صراع المنافسة على لقب الدوري».

وواصل «ما أعجبني كثيرًا الرغبة والإصرار والحماسة التي أظهرها لاعبي ليفربول اليوم أمام نيوكاسل وفي النهاية نجحوا في إدراك مسعاهم بتحقيق الانتصار، وتطبيق سياسة الضغط العالي على الخصم على أكمل وجه».

وعن إصابة صلاح، قال كلوب «صلاح سليم الآن، وعلى خير ما يرام ولا يعاني من أي شيء واتخذنا قرارًا باستبداله خوفًا من تفاقم إصابته ليس إلا».

وأكمل «لقد شاهد صلاح بقية دقائق اللقاء من التلفاز المتواجدة بغرفة خلع الملابس، وتحدثت معه عقب اللقاء، ولكن لن نكون قاردين الآن في حسم مشاركته أمام برشلونة بدوري الأبطال إلا بعد الفحوصات الطبية».

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