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رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول لشهر أبريل

06:16 م | الجمعة 10 مايو 2019
كتب: محمد السيسي
رسميا.. محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول لشهر أبريل

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فاز الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الريدز، خلال شهر أبريل الماضي.

وشارك الفرعون المصري في 6 مباريات خلال الشهر الماضي، سحجل خلالهم 5 أهداف ساهموا في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأيضا صراع الفريق على لقب البريميرليج حتى مباراة الجولة الأخيرة.

وظهر «مو»، خلال تدريبات الفريق، والتي أقيمت منذ قليل استعدادا لمواجهة نادي وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.  

 

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة لتدريبات الفريق ظهر خلالها الفرعون المصري بكامل جاهزيته وشارك في المران كاملا، استعدادا لجولة الحسم في البريميرليج.

جدير بالذكر أن ليفربول يتواجد في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي برصيد 94 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي متصدر الترتيب.

وستكون آخر مباريات ليفربول في الموسم الحالي في الأول من يونيو عندما يخوض الريدز نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.

  

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