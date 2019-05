بالفيديو| صلاح: نسعى لحسم دوري الأبطال والبريميرليج.. ويعلق على هدفه في تشيلسي

فاز الدولي محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في الريدز، خلال شهر أبريل الماضي.

وشارك الفرعون المصري في 6 مباريات خلال الشهر الماضي، سحجل خلالهم 5 أهداف ساهموا في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وأيضا صراع الفريق على لقب البريميرليج حتى مباراة الجولة الأخيرة.

وعلق على مصير الفريق حاليا وقال: "شهر أبريل كان رائع بشكل كبير للفريق ولعبنا خلاله مباريات مهمة جدا، وأنا سعيد بالمشاركة في حسم أغلب هذه المباريات".

وتابع: "الأن لدينا المباراة الأخيرة في الدوري ونهائي دوري الأبطال، ونطمح لانهاء الموسم بشكل مميز".

