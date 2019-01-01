عاجل.. مانشستر سيتي يحرز لقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على برايتون

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السيتي
حقق فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بعد نجاحه في تصدر جدول المسابقة برصيد 98 نقطة، متفوقا على ليفربول.
وحسم السيتي لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بالفوز على برايتون 4-1، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.
وفاز مانشستر سيتي على برايتون في الجولة 38 والأخيرة، وسجل رباعية السيتي، سيرجيو أجوريو ولابورت ورياض محرز وجوندوجان.
على الجانب الآخر فاز ليفربول على وولفارهمبتون بهدفين دون رد، لكنه لم يشفع له حيث توقف عند النقطة 97، وسجل هدفي ليفربول السنغالي ساديو ماني.
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