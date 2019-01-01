أحدث الأخبار

أخر الأخبار

جوارديولا يحقق إنجازا تاريخيا في الدوريات الثلاثة الكبرى

بالفيديو| مكة محمد صلاح تخطف أنظار مشجعي ليفربول بهدف في ملعب أنفيلد

بالفيديو| أول تعليق من صلاح بعد خسارة ليفربول الدوري: "أشعر بالألم وخيبة أمل"

ليفربول أفضل وصيف في تاريخ كرة القدم محطما رقم ريال مدريد

عاجل.. مانشستر سيتي يحرز لقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على برايتون

05:49 م | الأحد 12 مايو 2019
كتب: حسين غريب
عاجل.. مانشستر سيتي يحرز لقب الدوري الإنجليزي بعد الفوز على برايتون

السيتي

أخبار متعلقة

حقق فريق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي بعد نجاحه في تصدر جدول المسابقة برصيد 98 نقطة، متفوقا على ليفربول.

وحسم السيتي لقب الدوري الإنجليزي في الجولة الأخيرة بالفوز على برايتون 4-1، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وفاز مانشستر سيتي على برايتون في الجولة 38 والأخيرة، وسجل رباعية السيتي، سيرجيو أجوريو ولابورت ورياض محرز وجوندوجان.

على الجانب الآخر فاز ليفربول على وولفارهمبتون بهدفين دون رد، لكنه لم يشفع له حيث توقف عند النقطة 97، وسجل هدفي ليفربول السنغالي ساديو ماني.

أخبار قد تعجبك

رمضان صبحى يرحب بالبقاء فى الأهلى.. ومفاوضات لضم مهاجم النجم

استطلاع رأى

  • ريال سوسيداد

    ريال سوسيداد

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • برشلونة

    برشلونة

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الإسباني
  • خيتافي

    خيتافي

  • روما

    روما

  • -

    :

    -

    08:30 PM

    الدوري الإيطالي
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • الداخلية

    الداخلية

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • برايتون

    برايتون

  • 1

    :

    4

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • ليفربول

    ليفربول

  • 2

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ولفرهامبتون

    ولفرهامبتون

  • ليستر سيتي

    ليستر سيتي

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • كارديف

    كارديف

الأكثر قراءة

سيناريو مجنون لحسم لقب الدوري الإنجليزي بمباراة فاصلة بين ليفربول ومانشستر سيتي

رسميا| محمد صلاح يخوض مباراة ختام الدوري الإنجليزي.. وفيرمينو يغيب للإصابة

رمضان صبحى يرحب بالبقاء في الأهلي.. ومفاوضات لضم مهاجم النجم
أجيرى يستبعد لاعب الداخلية من أجل «سليمان».. وصلاح راحة 6 أيام