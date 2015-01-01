رياض محرز يحقق إنجاز عربي تاريخي بعد الفوز بالدوري الإنجليزي للمرة الثانية

نجح الدولي الجزائري رياض محرز في تحقيق إنجاز تاريخي عربي بعد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2018/2019 مع مانشستر سيتي، بعدما حقق نفس اللقب في 2015 بفانلة فريق آخر مع ليستر سيتي.

الدولي الجزائري سجل هذا الموسم مع مانشستر سيتي 7 أهداف، وكان له دور فعال مع فريقه.

وكان لرياض محرز أيضا دورًا كبيرًا في تتويج ليستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي أيضًا عام 2015، مسجلا 17 هدفا بالدوري الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن رياض محرز شارك هذا الموسم في 42 مباراة مع "السيتي" في مختلف المسابقات، وسجل 11 هدفاً ومثلها من التمريرات الحاسمة، لكنه غاب في المباريات الست الأخيرة للنادي، بسبب قيام المدير الفني بيب [وارديولا بوضعه خياراً ثانوياً، مفضلاً الاعتماد على لاعبين آخرين على غرار رحيم سترلينغ وبيراردو سيلفا، وليرو ساني.