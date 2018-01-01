بالفيديو| أول تعليق من صلاح بعد خسارة ليفربول الدوري: "أشعر بالألم وخيبة أمل"

أبدى الجناح الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول سعادته الكبيرة بتتويجه بجائزة هداف بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مناصفة مع زميله الدولي السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج لاعب أرسنال، ولكلًا منهم 22 هدفًَا.

وقال صلاح في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «يغمرني الآن شعور من الألم وخيبة الأمل رغم انتصارنا على وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي».

وأكمل «بالتأكيد أنا في غاية السعادة لتتويجي بجائزة هداف الدوري الإنجليزي للعام الثاني على التوالي وهو شعور رائع، لكن خيبة الأمل تكمن في عدم تتويجنا بلقب الدوري رغم خسارتنا لمباراة وحيدة طوال مشوارنا ببطولة الدوري هذا الموسم».

وواصل «سوف نعمل جاهدين على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم المقبل، كما أننا سنبذل كل ما بوسعنا للتتويج بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم».