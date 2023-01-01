يورجن كلوب يكشف خطة ليفربول لميركاتو الصيف ومصير محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، اليوم الخميس، عن خططه من أجل الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال كلوب في تصريحاته لصحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية حول إمكانية إنفاق مبالغ كبيرة في الصيف المقبل: "بالتأكيد ليس هناك حاجة لذلك، الإنفاق مثل الصيف الماضي".

وأضاف: "لا أريد أن أتحدث بالضبط عما سنفعله، لكنني لا أعتقد أن هذا الفريق بالوقت الراهن يتعين عليه إنفاق الكثير من المال أو أي شيء آخر".

وتابع كلوب: "الحل الأفضل أمامنا هو زيادة الانسجام بين اللاعبين المتواجدين بالفيرق، تطوير أدائهم الجماعي لأن هذه كانت المشكلة الأكبر التي يعاني منها الفريق في العقد الأخير، ولا نتطرق حول اللاعبين المغادرين للنادي الموسم المقبل".

توتي: صلاح أفضل لاعب بمركزه في العالم وأتمنى تحقيقه لقب دوري الأبطال

أشاد الإيطالي فرانشيسكو توتي، أسطورة نادي روما الإيطالي السابق، اليوم الخميس، بزميله السابق المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، متمنيا له تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج" (طالع التفاصيل)

ويستعد ليفربول لخوض المباراة النهائية من دوري الأبطال أمام توتنهام الإنجليزي، في اللقاء المقرر له يوم 1 يونيه المقبل على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد الإسباني.